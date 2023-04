In un’intervista con RadioTimes, Debbie McWilliams, storica direttrice del casting dei film di James Bond, ha raccontato un aneddoto riguardante Eva Green, interprete di Vesper Lynd in Casino Royale, esordio di Daniel Craig nei panni dell’iconica spia. Secondo le sue parole, inizialmente i produttori erano restii a scegliere l’attrice, alla luce del suo curriculum e di un primo provino non ottimale. Ecco tutti i dettagli:

Eva [Green] era sempre stata in lista, ma c’era stata una certa resistenza nei suoi confronti, non so bene perché, ma credo che abbiano pensato che forse non avesse abbastanza esperienza. Aveva fatto solo pochi film e tutti molto underground, a basso budget, ma lavorando con una persona come Barbara [Broccoli, produttrice della saga], che ha un istinto fantastico, ci è piaciuta davvero molto. Sono sicura che sarebbe la prima ad ammettere che è stata terribile. Nessuno l’aveva truccata e pettinata e tutto il resto, quindi non le rendeva alcuna giustizia, e in modo piuttosto terrificante abbiamo iniziato le riprese di Casino Royale senza aver ancora scelto l’attrice per quella parte. In effetti, non avevamo scelto nemmeno l’interprete di Le Chiffre [che alla fine è stato Mads Mikkelsen]… Ma sia io che Barbara abbiamo insistito perché Eva tornasse e facesse un altro provino, questa volta con i capelli e il trucco e con il vestiario, e si sentiva molto più tranquilla su tutta la faccenda, ed è stato questo a suggellare il tutto.

Nella medesima intervista, McWilliams ha anche parlato dei “criteri anagrafici” per per la scelta del nuovo 007: in quest’articolo trovate le sue dichiarazioni in merito. Vi ricordiamo che, stando a svariate indiscrezioni, Aaron Taylor-Johnson potrebbe essere il (o uno dei) frontrunner per ereditare il testimone di James Bond da parte di Daniel Craig. L’ultimo film della saga, No Time To Die, è uscito al cinema nel settembre 2021. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: RadioTimes

