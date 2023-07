La rassegna “Un mondo di sogni animati” targata Lucky Red e dedicata ai film dello Studio Ghibli prosegue con l’arrivo nelle sale de Il castello nel cielo, il capolavoro del 1986 scritto e diretto dal maestro Hayao Miyazaki che torna al cinema dal 27 luglio al 2 agosto.

La fumettista e illustratrice Elisa Menini – considerata la rivelazione del fumetto italiano a livello internazionale, best seller in Francia, acclamata dalla critica e dai lettori italiani, vincitrice premio Boscarato come migliore artista 2021, conosciuta per le sue opere fortemente legate al Giappone – ha realizzato un intrigante e suggestivo omaggio per Il castello nel cielo.

Lo trovate qua sotto:

Il castello nel cielo, la sinossi del film di Hayao Miyazaki

La giovane Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un’aeronave diretta verso la fortezza Tedis. Durante il volo, in una notte rischiarata dalla luna, l’aeronave viene attaccata da una banda di pirati guidata dall’intrepida Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo. Questo ha un valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove – si racconta – sono custoditi immensi tesori e un potere inimmaginabile. Sheeta riesce però a fuggire, finendo tra le braccia di un giovane minatore di nome Pazu che, da quel momento, decide di proteggerla unendosi a lei nella ricerca dell’isola e dei suoi misteri.

“Un mondo di sogni animati” continua per tutta l’estate: dal 10 al 16 agosto con Il mio vicino Totoro (35° anniversario), dal 24 al 30 agosto con Si alza il vento (10° anniversario). L’elenco delle sale è disponibile su www.studioghibli.it

