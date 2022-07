Causeway: Apple distribuirà il nuovo film con Jennifer Lawrence, i primi dettagli

Sarà Apple Original Films an distribuire Causeway, il nuovo film con Jennifer Lawrence prodotto in collaborazione con A24.

La pellicola, un dramma militaresco, sarà al cinema e su Apple TV+ entro la fine dell’anno.

Alla regia troviamo Lila Neugebauer, qui al suo debutto cinematografico, che ha girato il film a New Orleans.

La storia segue la vita di una soldata, interpretata da Jennifer Lawrence, che deve tornare alla vita di tutti i giorni dopo esser tornata nella sua casa a New Orleans. Accanto a lei troveremo Brian Tyree Henry, che di recente abbiamo visto in Eternals e che presto sarà sul grande schermo in Bullet Train.

Ottessa Moshfegh, Luke Goebel e Elizabeth Sanders hanno scritto la sceneggiatura. Si tratta del secondo film girato da Jennifer Lawrence dopo la sua breve pausa dalla recitazione e dopo il film di Adam McKay uscito l’anno scorso, Don’t Look Up.

L’attrice tornerà al cinema in No Hard Feelings, nuova commedia vietata ai minori che è stata diretta da Gene Stupnitsky. La Sony ha fissato la data d’uscita del progetto al 16 giugno 2023.

