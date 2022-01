Variety ha ospitato una reunion di James Bond in compagnia die Javier Bardem e, nel corso della chiacchierata fra le due acclamate star, si è parlato anche di, il primo dei due sequel di Knives Out che Rian Johnson girerà con Netflix

Nel Botta & Risposta col collega, Daniel Craig ha spiegato che:

Abbiamo girato il secondo film la scorsa estate. Abbiamo girato in Grecia e poi abbiamo lavorato in studio in Serbia. È finito, Rian sta lavorando proprio ora al montaggio e uscirà nell’autunno di quest’anno. È fatto ed è realmente straordinario.

Le parole di Daniel Craig fanno eco a quanto pubblicato, sempre da Variety, qualche giorno fa. Il magazine scriveva infatti che, effettivamente, il Detective Benoit Blanc tornerà in Cena con delitto 2 nell’autunno del 2022. Il film di Rian Johnson uscirà anche al cinema e non solo su Netflix nell’ultimo quarto dell’anno e, anzi, dovrebbe proprio debuttare durante un qualche festival (anche se non è ancora chiaro di quale si tratterà) in vista della partecipazione alla stagione dei premi del prossimo anno.

Nel gremito cast del film, insieme a Daniel Craig una star di ritorno dal primo capitolo, troviamo Dave Bautista, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Edward Norton, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline e Janelle Monáe.

