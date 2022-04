Nel corso di un’intervista con Glamour,ha parlato della sua grande delusione per aver perso un ruolo incon Daniel Craig.

L’attrice si è definita “distrutta” per il fatto che alla fine il ruolo sia toccato a Kate Hudson:

Ero convinta che la parte fosse mia, ma poi l’ha avuta Kate Hudson. Avevo già la valigia pronta per la Grecia, ma non ho avuto il ruolo. Ero distrutta. Non mi capita spesso, ma avevo fatto delle prove di alchimia con altri attori, incontri su Zoom, e alla fine non sono stata scelta. Ho pianto e pianto per tutta la notte.