Quale sarà la trama di, l’attesissimo film di Rian Johnson con Daniel Craig in arrivo su Netflix? Ovviamente è presto per saperlo, però, in un’intervista rilasciata a People , promette un sequel all’altezza, se non addirittura superiore, all’apprezzatissimo lungometraggio arrivato nei cinema nell’autunno del 2019.

Ecco cos’ha detto Dave Bautista:

Credo proprio che sarà valido come il primo film, se non addirittura migliore. Sono sempre spaventato dal dire cose del genere perché non voglio che qualcuno possa sentirsi offeso dal sentir dire che noi saremo migliori, ma penso proprio che sia così. I personaggi sono decisamente più variopinti. E credo che alla gente piacerà moltissimo. Ognuno è azzeccatissimo per la parte. Stavo lavorando con un paio di membri del cast e sono rimasto letteralmente mesmerizzato dalle loro performance e da come si sono perfettamente calati nelle loro parti. Penso che i personaggi, in questo, siano anche più bizzarri.

Netflix, lo ricordiamo, ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Knives Out.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Nel gremito cast del progetto troviamo Kathryn Hahn, Dave Bautista, Daniel Craig, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Madelyn Cline, Leslie Odom Jr. e Janelle Monáe.

