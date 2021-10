è ancora impegnato nella promozione stampa di No Time to Die, ma, in una chiacchierata fatta con Empire , ha potuto parlare anche dell’atteso capitolo due di Cena con Delitto, il franchise di Rian Johnson passato nelle mani di Netflix che ha acquistato il pacchetto con un’operazione commerciale decisamente ingente.

Chiacchierando col magazine a proposito di Cena con Delitto, Daniel Craig ha spiegato che, a suo modo di vedere, sarà anche migliore del primo:

Sono così fortunato ad avere Rian nella mia vita. È uno scrittore grandioso. Quando ho letto la sceneggiatura gli ho detto “Ma stai scherzando?”. Non potevo davvero credere che volesse me per interpretarlo. Gli feci notare “Ma c’è scritto “Accento del sud degli Stati Uniti“ qua. Sei serio?”. Al che lui “Sì”. Abbiamo appena finito di girare il secondo qualche settimana fa. L’ultima sessione di riprese è avvenuta in Serbia. Posso osare dire che è meglio del primo? Vedremo. Non voglio sfidare il destino. È diverso, ed è questa la cosa divertente. Sono molto emozionato.

Netflix, lo ricordiamo, ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Knives Out.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Nel gremito cast del progetto troviamo Kathryn Hahn, Dave Bautista, Daniel Craig, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Madelyn Cline, Leslie Odom Jr. e Janelle Monáe.

Cosa ne pensate e quanto attendete questi sequel di Cena con delitto – Knives Out? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto alla news!