è il primo grande nome a essere annunciato nel cast del primo dei due sequel di, che come già preannunciato non sarà incentrato sulla famiglia Thromby ma sulle vicende di nuovi personaggi. Bautista affiancherà Daniel Craig, che tornerà a interpretare Benoit Blanc.

Le riprese inizieranno in Grecia quest’estate.

Rivedremo a breve Dave Bautista nel cast di Army of the Dead di Zack Snyder, inoltre interpreta il fratello del personaggio di Jason Momoa nella prossima stagione di See su Apple TV+. Sarà poi Drax in Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Volume 3 dei Marvel Studios.

Netflix ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Cena con delitto.

Il primo film era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Fonte: Deadline