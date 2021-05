Ancora un ingresso nel cast del sequel di, che continua a crescere praticamente a cadenza giornaliera. Dopo l’ingresso di Dave Bautista, quello di Edward Norton e quello di Janelle Monae , oggi scopriamo dell’arrivo a bordo di un’altra attrice.

Si tratta di Kathryn Hahn, che di recente ha partecipato alle serie di WandaVision, Central Parl e The Shrink Next Door. Deadline precisa che anche in questo caso non si conoscono dettagli sul ruolo e sulla storia, ma speriamo di scoprirli presto.

Le riprese inizieranno in Grecia quest’estate.

Netflix ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Cena con delitto.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Cosa ne pensate e quanto attendete questi sequel di Cena con delitto – Knives Out? Ditecelo, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!