Cenerentola: il film con Camila Cabello arriverà direttamente su Amazon Prime Video

Secondo quanto riportato da Deadline Amazon Studios starebbe concludendo in questi giorni un accordo per i diritti di distribuzione del musical di Cenerentola targato Sony Pictures con protagonista Camila Cabello.

Il film salterà l’uscita in sala per essere distribuito direttamente in streaming su Amazon Prime Video in una data ancora non definita (inizialmente sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane prima a febbraio poi a luglio 2021).