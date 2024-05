Mentre da qualche settimana è calato il silenzio sulle trattative tra Paramount Global e i due consorzi contrapposti Skydance / RedBird e Sony / Apollo, è proprio il CEO di Sony Tony Vinciquerra a parlare per la prima volta della situazione.

Intervenendo durante un evento per gli investitori, ha chiarito quale sia l’obiettivo strategico di Sony nel cercare di acquisire gli asset di Paramount Global – un’operazione che potrebbe rivelarsi molto complicata soprattutto a livello di antitrust (sia perché Sony è giapponese, sia perché limiterebbe ancora di più la competitività a Hollywood):

Stiamo cercando investimenti strategici …che completino la nostra strategia. Non andremo al di fuori della strategia che è stata enormemente di successo per noi negli ultimi anni. Non faremo investimenti che non completano la nostra strategia principale, e la nostra strategia è avere più IP, più prodotti, più catalogo da vendere. Non entreremo in altri settori. Non entreremo in un servizio di streaming di intrattenimento generale. Non gestiremo altre attività che sono al di fuori della strategia che abbiamo definito.