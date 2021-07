In occasione dei un’intervista per il podcast di CinemaBlend ReelBlend podcast,ha parlato disvelando i dettagli su una scena tagliata dal montaggio finale.

Nella sequenza Rick era protagonista di una telefonata molto intensa con la sua giovane collega Trudi Frazer (Julia Butters):

Credo fosse la scena preferita di Leo. Eravamo in lacrime. Quando giravo questa scena gli occhi mi si inumidivano sempre. Julia (Butters) finiva in lacrime a ogni ciak, eravamo tutti davvero fieri.

Perché tagliarla, allora?

Sembrava la fine del film, nella sceneggiatura andava bene perché nello script immaginavo tutto ciò che succede a febbraio come parte di una struttura a tre atti, mentre tutto ciò che succede la notte dell’assassino rappresentava l’epilogo.

Per il film non andava bene: la roba che succede ad agosto non è un epilogo, è il terzo atto. Così abbiamo rimosso la sequenza, per quanto fosse splendida.