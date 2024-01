La UHD Alliance – una coalizione composta da major di Hollywood e produttori di elettronica di consumo – è stata protagonista del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas per presentare le ultime novità sul Filmmaker Mode, tra cui uno spot con Martin Scorsese.

Si tratta di un’opzione nei televisori che ha l’obiettivo di disattivare tutti gli artefatti legati a quello che comunemente chiamato effetto telenovela, o anche Digital Natural Motion, Motion Smoothing, TruMotion, Intelligent Frame Creation e Motion Interpolation (a seconda delle impostazioni del televisore), ovvero una forma di trattamento dell’immagine con lo scopo di rendere la visione di un prodotto audiovisivo più fluida e compensare così il motion blur (la sfocatura di movimento).

Consiste essenzialmente nella generazione di fotogrammi intermedi (che di fatto sono dei duplicati) attraverso la cosiddetta interpolazione. Quello che ne deriva sono degli artefatti che finiscono per rovinare il lavoro dei registi.

La nuova impostazione ha così l’obiettivo di preservare le intenzioni dei registi in merito a colore, contrasto, proporzioni e numero di fotogrammi delle proprie opere.

Tra le novità quest’anno, la UHD Alliance ha presentato uno spot realizzato per Apple TV+/LG in cui Martin Scorsese spiega che “tutti i film andrebbero visti con il Filmmaker Mode. Quando li si guarda con il motion smoothing o altre imposizioni di luminosità, sembra di guardare qualcosa di incompleto“.

Tra gli ultimi sviluppi, invece, un’implementazione automatica del Filmmaker Mode quando si vedranno contenuti di Apple TV+ su alcuni schermi lG e Samsung, oltre a una combinazione con Dolby Vision su alcuni televisori LG.

Alcuni componenti della Alliance hanno inoltre fatto alcune dimostrazioni per mostrare dei sensori in fase di sviluppo che cambieranno automaticamente le impostazioni delle tv in base alle condizioni di luce presenti nella stanza.

