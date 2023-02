Chad Stahelski parla dei film di John Wick: “Sono figli di Matrix”

In occasione della promozione di John Wick 4, Chad Stahelski ha parlato con Wired della saga di film d’azione con Keanu Reeves ringraziando i celebri film delle sorelle Wachowski.

Tra questi, ovviamente, Matrix:

Nessuno ha mai preso in considerazione l’idea che Matrix non sarebbe stato spettacolare. Poi io e David Leitch [co-regista del primo John Wick] siamo rimasti per V per Vendetta e Speed Racer, perciò abbiamo avuto praticamente un decennio di scuola di cinema con le Wachowski. I film di John Wick sono decisamente figli di Matrix.”