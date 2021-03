Deadline annuncia in esclusiva che, regista della trilogia di, dirigerà per la New Line un nuovo film intitolato

Stahelski, che presto dirigerà John Wick 4, produrrà con la sua e 87Eleven Entertainment il progetto desritto come un thriller adrenalinico che fonderà Die Hard e Indiana Jones.

La storia è ambientata in un bunker governativo segreto che contiene reperti scoperti durante la Seconda guerra mondiale che potrebbero rivelarsi più potenti e pericolosi di quanto immaginato.

Chad Stahelski si stato legando a molti progetti. Alcuni mesi fa abbiamo scoperto che si occuperà della produzione di L’uomo che veniva dal nulla (The Man From Nowhere), remake dell’action thriller sud-coreano del 2010 scritto e diretto da Lee Jeong-beom. La CJ Entertainment si occuperà di produrre il progetto. Il lungometraggio originale è stato il maggior incasso in Corea del Sud nell’anno in cui è approdato nelle sale incassando 42 milioni di dollari.

Poi ci sarà la tanto discussa pellicola che riporterà in sala Highlander – L’ultimo immortale cult del 1986 diretto da Russell Mulcahy e interpretato da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown.

