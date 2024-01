Chad Stahelski, il regista della saga di John Wick, ha partecipato all’Happy Sad Confused podcast dove ha potuto parlare di questioni collegate al Marvel Cinematic Universe e al suo capo, Kevin Feige.

E, parlando del dove potrebbe andare a parare la sua carriera nel prossimo futuro, Chad Stahelski sembra quasi suggerire che, magari, il suo percorso professionale potrebbe proprio intrecciarsi con quello della divisione cinematografica della Casa delle Idee dato che considera Kevin Feige una specie di vero e proprio mentore.

Guarda, ho lavorato parecchio per la Marvel e sono sempre stati davvero molto gentili con me. Kevin Feige è stato quasi un po’ un mentore per quanto riguarda i consigli che era molto felice di darmi su come dare il via a una saga con John Wick.

Poi, parlando di quale film Marvel gradirebbe dirigere, il filmmaker ne cita uno che è già da tempo in fase di sviluppo: Blade.

Di tutte le cose là fuori, darei una chance a Blade in un nanosecondo. È una di quelle storie che mi stuzzica in stile “Ah, vorrei davvero provarci!”.

Blade sarà diretto da Yann Demange e, a tal proposito, Chad Stahelski rivela di aver effettivamente discusso della cosa con i Marvel Studios in passato, ma che ora, a suo dire i Marvel Studios “hanno coinvolto le persone giuste” per far sì che il film diventi realtà dopo i vari incidenti di percorso.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024, con un’uscita prevista per il 2025.

FONTE: Happy Sad Confused podcast su YouTube

