Quello di John Wick è oggi un franchise di grande successo, capace di superare il miliardo di dollari d’incasso complessivo. Sono dunque molto distanti i tempi in cui, nel 2014, il capitolo iniziale veniva realizzato con basso budget e senza garanzie di successo. Ospite recentemente del podcast Happy Sad Confused, Chad Stahelski, regista di tutti i film della saga, ha infatti ricordato quando pensava che la sua carriera dietro la macchina da presa sarebbe finita dopo il primo John Wick. Ecco le sue parole:

Ero assolutamente sicuro che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei diretto un film. Mi spiego, volevamo davvero sparare in testa a più di 80 persone per un cucciolo senza avere un buono e un cattivo? Pensavo: “No, ho chiuso”. Volevamo fare questo film d’azione artistico con una bella fotografia a New York e non avevamo il budget per restare a New York. Sembrava davvero molto bello quando lo stavamo concependo e l’arroganza dell’ignoranza ci ha permesso di completarlo. Non sapevamo cosa non sapevamo e abbiamo pensato: “Perché no?”.