Ospite recentemente del podcast Happy Sad Confused, Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, è tornato a parlare della possibilità che venga istituita una categoria degli Oscar per gli stunt, fino ad oggi assente. Dopo aver sostenuto, qualche mese fa, che il premio “dovrebbe essere scontato” (qui le sue parole), ora rivela invece di averne parlato con diversi membri dell’Academy, trovando pieno supporto. Ecco quanto dichiarato:

L’Academy è stata molto gentile. Ho incontrato molte delle persone coinvolte in questa decisione. E l’ultima cosa che dirò in difesa di tutte le parti è che fino a poco tempo fa non riuscivo a trovare una manciata di stunt o di persone dell’Academy che parlassero, come se fosse diventata una leggenda metropolitana che l’Academy non volesse stunt o che gli stunt non volessero… non parlavano mai. Così abbiamo iniziato a discuterne e tutti i membri dell’Academy, dai vertici in giù, con cui ho chiacchierato, che sono parecchi, amano l’idea. Tutti pensano che sia giusto, che sia una cosa bella. Solo che non hanno capito come [fare].