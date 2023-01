Channing Tatum conferma di aver chiesto di essere ucciso in G.I. Joe – La vendetta

Vanity Fair ha chiesto a Channing Tatum di sottoporsi alla macchina della verità e ha posto all’attore qualche domanda su G.I. Joe – La vendetta. All’attore è stato chiesto direttamente se è vero che è stato lui a chiedere di morire nel sequel.

“Sì” ha risposto semplicemente Tatum. La domanda successiva è stata: “Ti penti di quella decisione?” e l’attore ha così chiarito:

No. Il primo l’avevo rifiutato diverse volte, ma hanno esercitato la loro opzione e ho dovuto farlo per forza. Nel caso del secondo non volevo proprio esserci.