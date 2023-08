Più di vent’anni dopo l’uscita del primo film, le Charlie’s Angels di Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu potrebbero tornare!

Adattamento della serie televisiva degli anni ’70, il film del 2000 portava in scena il mitico trio di agenti segreti interpretato dalle citate Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. A questo seguì una seconda pellicola nel 2003 e un reboot fallimentare diretto da Elizabeth Banks nel 2019.

Ora McG sarebbe pronto a tornare con il trio originale o, forse, a passare il testimone. Racconta a EW:

Continua sull’idea di un ritorno:

Chi lo sa? Magari se si presentasse l’opportunità di raccontare una storia molto coinvolgente. Adoro quelle tre. Si sono prese cura di me quando ero un regista alle prime armi. Sono andato vicino all’essere licenziato da quel film in molte occasioni e Drew ha preso le mie difese. Sarò per sempre in debito con lei.