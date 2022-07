Charlize Theron e Alfonso Cuarón produrranno un film sulla famiglia del celebre scrittore Philip K. Dick

Secondo quanto riportato da Deadline Charlize Theron e il regista Alfonso Cuarón produrranno per Amazon Studios un progetto intitolato Jane sviluppato da Isa Hackett (The Man in the High Castle) che si concentrerà sulla famiglia del celebre scrittore di fantascienza Philip K. Dick.

L’opera narrerà il rapporto unico tra Jane Charlotte Dick e suo fratello gemello Philip K. Dick, ovvero il brillante scrittore padre di opere sci-fi come The Man in the High Castle, A Scanner Darkly e Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (da cui è stato tratto il cult Blade Runner). Mentre la ragazza cerca di salvare il fratello da situazioni sia reali che immaginarie si ritrova immersa sempre più in profondità nelle affascinanti creazioni del fratello.

Charlize Theron potrebbe vestire i panni della protagonista, mentre Cuarón potrebbe dirigere il progetto. Ovviamente vi terremo aggiornati.

