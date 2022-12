Charlize Theron ammette di aver cambiato idea sui film Marvel: “Ero ignorante”

Nel corso di una lunga intervista con THR, Charlize Theron ha ammesso di aver cambiato idea sui film dei Marvel Studios.

L’attrice inizialmente credeva che i cinecomic non facessero per lei:

Ero ignorante, non conoscevo abbastanza bene quei film fin quando delle persone che considero la mia famiglia non mi hanno costretto. Sono dei fan accaniti della Marvel e all’inizio li prendevo in giro, del tipo: “Oddio, quanto cazz* siete nerd“.

Ha poi parlato del ruolo per cui è stata scelta, Clea, e del suo debutto in Doctor Strange nel multiverso della follia:

Clea ha una storia ben strutturata raccontata nel corso di decenni, e la cosa mi intriga. Come si rivisita un personaggio simile? Sono elettrizzata, ma in tutta onestà non so che ca*zo faranno.