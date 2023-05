Charlize Theron ha deciso di scendere in campo per l’iniziativa “Drag Isn’t Dangerous” criticando la legge che vieta alle drag queen di esibirsi in pubblico.

La camera dei rappresentanti del Tennessee, ricordiamo, ha approvato la legge a cui manca ancora il voto del Senato per poter diventare effettiva.

“Siete le nostre regine e vi amiamo, vi teniamo le spalle e qualunque basta*do voglia fottervi se la vedrà con me” ha detto l’attrice.

Ha poi aggiunto: “Ci sono così tante cose che fanno del male e, purtroppo, uccidono i nostri bambini e tutti sappiamo di cosa parlo, ma non sono le drag queen. […] Vi prego di sostenere tutte le organizzazioni in campo per spazzare via queste sciocchezze com’è giusto che sia. […] Non c’è più spazio per l’odio, solo per l’amore“.

Charlize Theron sarà presto protagonista di Fast X, dal 18 maggio al cinema. Trovate tutte le informazioni su Fast X nella nostra scheda del film! Rivedremo l’attrice anche nel sequel di The Old Guard in arrivo su Netflix.

