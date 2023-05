Quando rivedremo Charlize Theron in un film dell’Universo Marvel dopo Doctor Strange nel multiverso della follia?

Durante la premiere romana di Fast X, l’attrice ha svelato a Josh Horowitz di non sapere ancora nulla.

“Non lo so, no, non mi hanno ancora chiamato” ha ammesso. “È una cosa brutta? Davvero? No, non sto mentendo. Non mi hanno ancora chiamato“.

https://twitter.com/joshuahorowitz/status/1660662414898069504/video/1

Qualche mese fa l’attrice aveva parlato di Clea, e del suo debutto Marvel dicendosi emozionata per il suo futuro:

Clea ha una storia ben strutturata raccontata nel corso di decenni, e la cosa mi intriga. Come si rivisita un personaggio simile? Sono elettrizzata, ma in tutta onestà non so che ca*zo faranno.

Cosa ne pensate delle parole di Charlize Theron? Ditecelo nei commenti!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate