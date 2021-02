In una recente intervista con Esquire ha parlato di, l’ultima fatica dei fratelli Russo in cui veste i panni del protagonista tormentato.

L’attore ha interpretato un ruolo molto diverso dai soliti, e la cosa non è stata presa troppo bene da sua mamma, a cui ha invitato una clip dal film. Nella scena l’attore appariva in prigione e la mamma non se lo aspettava:

Il più grande errore di sempre. Volevo dirle: “Oggi va così”, ma era furiosa. Ho fatto un errore di calcolo, lo ammetto. Ho pensato: “Sai chi è che vorrebbe vederla? Mia madre”. Ripensandoci, è stata una cosa molto stupida. Quando mia madre va a vedere i miei film le cose che apprezza di più sono i momenti in cui può pensare: “Oh, ecco il mio piccolo”. Ma in questo film non c’è niente del genere.

Cherry arriverà nei cinema americani il 26 febbraio per poi approdare in tutto il mondo su Apple TV+ il 12 marzo.

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche.

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.