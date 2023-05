Il regista di Tyler Rake e relativo seguito, Sam Hargrave, ha risposto, durante un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del seguito, a una domanda relativa al chi vincerebbe in una lotta fra il protagonista dei suoi film, i cui panni sono vestiti da Chris Hemsworth, e John Wick, l’iconico personaggio della saga action con Keanu Reeves.

Questa la sua risposta:

È la più grande domanda di tutti i tempi. Che dire, per me è difficile perché, sai, sono di parte nei confronti del personaggio di Tyler Rake. Leverei via la tuta antiproiettile di John Wick e darei la vittoria Tyler Rake. Quel ragazzo è un duro, quindi non c’è da discutere in tal senso. John Wick è un verbo ormai, come ‘johnwiccare’ qualcuno, ed è una cosa notevole. È una leggenda sullo schermo nei suoi stessi film, ed è anche una leggenda come icona d’azione. Quindi no, quel tipo non si arrende senza combattere, ma il quarto film dimostra che può cadere in battaglia! Mentre noi abbiamo dimostrato che il nostro ragazzo può essere ucciso e riportato in vita, quindi do la vittoria a Tyler Rake. Una battaglia lunga e difficile, certo, ma penso che sarebbe Tyler Rake ad avere la meglio su John Wick.