Chicago: Goldie Hawn ricorda il film mai realizzato con Madonna prodotto da Harvey Weinstein

Tutti conosciamo il musical Chicago, celebre trasposizione sul grande schermo dell’omonimo spettacolo di Broadway arrivata nel 2002. Solo pochi invece che il suo produttore, Harvey Weinstein, 15 anni prima stava lavorando a un’altra versione, che avrebbe dovuto vedere come protagoniste Goldie Hawn (nel ruolo anche di produttrice) e Madonna. La prima avrebbe dovuto interpretare la star assassina Velma Kelly, mentre la seconda Roxie Hart, la killer emergente che minaccia di rubare la scena a Velma. Nonostante le due ci stesse lavorando, Weinstein decise poi di cambiare i piani, facendo riscrivere la sceneggiatura, dove in particolare Velma diventava una ragazza di 23 anni (quando all’epoca Hawn aveva superato i 40).

La vicenda è stata riportata a galla recentemente da Hawn in un’intervista con Variety: “Harvey ha praticamente danneggiato me e Madonna. Ho detto: ‘Non prendetemi per il c*lo. Perché so cosa stai facendo. Abbiamo fatto un accordo‘”, ricorda l’attrice. Ma, con sua grande sorpresa, Weinstein alla fine l’ha pagata per il suo lavoro. “Ti opponi a un bullo. E a volte si vince. Dopo gli ho detto: “Sai qual è la parte migliore del fatto che mi hai pagato? Non i soldi. Mi hai ridato fiducia nella dignità e nell’etica. Non sapevo che fosse possibile‘”, aggiunge. Per quanto riguarda invece Madonna: “Non so davvero come l’abbia presa. Ha semplicemente seguito la corrente”.

Madonna non ha risposto a una richiesta di commento, ma Weinstein ha inviato una dichiarazione dal carcere, dove probabilmente trascorrerà il resto della sua vita dopo essere stato condannato per reati sessuali sia a New York che a Los Angeles (qui tutti i dettagli). Ecco le sue parole:

I ruoli per l’ attore sono sempre stati scelti in base a ciò che era meglio per il progetto, artisticamente e finanziariamente. Sentivamo di aver fatto del nostro meglio con Chicago e ne sono orgoglioso, e sono felicissimo che l’esperienza di Goldie sia stata positiva e che abbia la forza di dirlo in questo ambiente. Vorrei semplicemente dire: “Grazie“.

FONTE: Variety