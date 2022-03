LEGGI ANCHE – Eternals, la recensione

Ieri abbiamo già segnalato le considerazioni fatte da Chloé Zhao sulla fredda accoglienza che critica e pubblico hanno riservato alla pellicola che ha confezionato per i Marvel Studios, il già citato Eternals (ECCO TUTTI I DETTAGLI), oggi, grazie alla nuova pubblicazione fatta da Empire, riportiamo quelle sul processo di cambiamento che i due franchise, il Marvel Cinematic Universe e Star Wars, hanno intrapreso.

Queste le sue parole:

Star Wars è nella stessa situazione della Marvel. È visto, per ciò che era, da un grande gruppo di persone, inclusa me che sono una fan accanita decisamente old-school e anche un po’ conservatrice a dirla tutta, e adesso lo vedi evolvere verso il futuro. E ogni evoluzione, ogni cambiamento tende a essere doloroso. È come vedere un insetto che si trasforma da un bruco. La Marvel sta cambiando ed è doloroso. E così anche Star Wars. Amo far parte di quel cambiamento, trovare la mia posizione. Spero di poter atterrare, in sicurezza, ogni volta ma non si sa mai. Ma è il processo che conta e le persone con cui lavori.

Empire chiede poi a Chloé Zhao delle delucidazioni tanto sul suo futuro in seno alla divisione cinematografica della Casa delle Idee quando in merito al fantomatico lungometraggio di Star Wars al quale viene collegata, senza conferme ufficiali, da diverso tempo. Delucidazioni che, naturalmente, non arrivano e non vanno oltre il “no comment”.

Il massimo che concede al magazine è un’osservazione sull’eventuale futuro di Harry Styles nei panni di Eros nell’MCU:

Da fan, una delle gioie più grandi è l’essere in grado di sederti a osservare la pianta che nasce dai semi che hai piantato. E col mio film ne ho piantati davvero parecchi!

