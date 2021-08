Il sequel de, il leggendario film prodotto dalladi Steven Spielberg e diretto da Richard Donner sulla base di una sceneggiatura di Chris Columbus, è da anni e anni un argomento quasi mitologico. I fan del film, in realtà, sanno da tempo che l’unico capitolo due del film è e resta il vecchio videogioco per il Nintendo Entertainment System.

Richard Donner, lo ricordiamo, è morto lo scorso 5 luglio all’età di 91 anni e nei giorni successivi alla sua scomparsa è stato ricordato e celebrato da tutta Hollywood. Il filmmaker verrà celebrato anche nel nuovo numero di Empire anche se l’edizione online del magazine ci propone già un aneddoto raccontato proprio da Chris Columbus.

Il regista e sceneggiatore ha ricordato una telefonata ricevuta da Richard Donner qualche anno fa, una chiamata che aveva a che fare proprio con I Goonies 2.

Mi telefonò e mi disse “Sai cosa dovremmo fare? Dovremmo andare sulla mia barca, fumare erba per tre giorni e poi tirare fuori un’idea per I Goonies 2”. Gli risposi “Dick, dunque, per prima cosa io non fumo erba. Ma forse, se venissi lì da te, potremmo scolarci un paio di drink e starcene seduti in barca”. Un incontro che non c’è mai stato. E me ne pento profondamente. Scaricherei qualsiasi cosa ora come ora per poterlo fare adesso.