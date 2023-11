Anche Chris Evans, dopo Scarlett Johansson, ha commentato le voci secondo cui i Marvel Studios starebbero pensando di far tornare al cinema tutti gli Avengers originali, riportando in vita personaggi defunti come Iron Man e Vedova Nera.

Sul destino di Steve Rogers nulla è ancora certo, ma in occasione di un’intervista con The View, l’attore ha commentato la notizia del suo potenziale ritorno:

Guarda, anche io leggo sempre quelle notizie, ma mi è nuova. Credo che ogni paio di mesi c’è qualcuno che dice che torneranno Downey, Hemsworth, Scarlett e tutti quanti! Nessuno mi ha detto nulla. E guarda, mai dire mai, ma sono davvero protettivo [nei confronti di Steve]. È un ruolo molto prezioso per me, perciò [il suo ritorno] dovrebbe essere raccontato a dovere.

Cosa ne pensate delle parole di Chris Evans? Ditecelo nei commenti!

