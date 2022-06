Chris Evans, a margine della promozione stampa di Lightyear – la vera storia di Buzz (LEGGI LA RECENSIONE), è tornato a parlare di come abbia superato, nel corso del tempo, i disturbi d’ansia cui era soggetto.

L’attore, dopo aver vestito per quasi dieci anni il ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è diventato una delle star più note a livello planetario anche se, inizialmente, non voleva accettare di prendere parte all’allora nascente franchise proprio per l’ansia provata al pensiero di dover poi gestire la conseguente notorietà. Al tempo fu la madre dell’attore, Lisa Capuano, a convincerlo ad accettare la parte.

Nel corso di una nuova intervista Chris Evans ha spiegato che, da un certo punto di vista, è stata proprio l’esperienza nel mondo Marvel ad averlo aiutato a superare il tutto:

Come per buona parte delle nostre ansie nel corso della vita, si tratta di paure provate per cose che potrebbero accadere. Ma quando sei in grado di mantenere una mente salda, di essere presente con il tuo corpo, questi timori si sciolgono. L’ansia, in generale, scaturisce dal vivere al di fuori del presente, dal focalizzarsi ad analizzare il passato, al preoccuparsi per il futuro. Nel corso dei dieci anni trascorsi a lavorare a questi film (dei Marvel Studios, ndr.) in cui sono stato costretto a fare cose un po’ fuori scala, ho realizzato che molte delle paure che provavo non si sono realizzate e che anche quando magari si sono manifestate perché è anche capitato che qualcosa non andasse come avrei voluto, se scegli di non farti trascinare giù da loro, se non ti soffermi su di esse, scompaiono. Abbiamo l’opportunità di costruire, ogni giorno, la realtà che si manifesta di fronte a noi, un atto che comincia con l’essere presenti a noi stessi e comprendendo come fermare la nostra mente quando comincia a fare troppo rumore. Per questo, in una bizzarra maniera, i film dei Marvel Studios sono stati come una classe di studio per me. È stato un contesto lavorativo che mi ha portato a dover affinare alcune abilità per quel che concerne il calmare la mente. In cambio ho capito che buona parte della paura che nutre l’ansia non si concretizza mai davvero ed è una tua creazione.