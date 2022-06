Era praticamente inevitabile che gli incontri stampa fatti da Chris Evans per Lightyear – la vera storia di Buzz si sarebbero trasformati in un’ottima occasione per parlare anche del suo passato nei panni di Captain America e dei vari rumour che lo accostano a un suo ritorno nei panni di Steve Rogers (come ad esempio quello su Nomad).

Tutte le volte in cui gli è stata posta la domanda, Chris Evans ha spiegato che per tornare a interpretare Captain America, considerato che l’arco narrativo del personaggio è stato chiuso in maniera molto precisa, ci dovrebbe essere una storia praticamente perfetta (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Posizione che la star ha ribadito anche nel corso di un podcast registrato con il D23 Magazine, il fan club ufficiale della Disney.

Questa la sua dichiarazione:

No, non penso sia possibile. È stata un’esperienza incredibile e si tratta di un personaggio che mi sta incredibilmente a cuore, è davvero molto prezioso per me. Ritornare a interpretarlo? Beh, la verità, innanzitutto, è che quella parte non è neanche più mia. Il ruolo è di Anthony Mackie ora. Anche se parlassimo di una qualche incarnazione differente, di un ritorno in scena di Steve Rogers non come Captain America, sarei molto cauto anche da quel punto di vista proprio perché amo quel capitolo della mia vita professionale. Amo quello che quei film sono riusciti a ottenere. Andare a rivisitarli per avere qualche strana estensione di quell’eredità sarebbe letteralmente sconvolgente qualora non venisse fatto bene. Per farlo, dovremmo impiegare una ricetta che rasenta la perfezione e potrebbe non essere così automatico.

Fonte: D23 Podcast