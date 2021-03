è stato ospite di ACE Universe e ha partecipato a un’intervista con suo fratello Scott Evans condotta da Angélique Roché durante la quale ha affrontato una serie di argomenti.

All’attore è stato chiesto quale altro ruolo dell’UCM sceglierebbe se potesse avere una seconda possibilità: “Con chi faresti a cambio?”.

Ecco la sua risposta:

Beh, direi… [Robert] Downey [Jr.], Iron Man… i compensi sarebbero apprezzati, ma comunque il ruolo è uno spasso. È il motore, la vita, ma credo che sarebbe un fallimento a priori. Non credo ci possa essere qualcuno su questo pianeta che possa migliorare quello che ha fatto Downey, non so se mi spiego. Non lo considero un ruolo come James Bond o Superman o Batman, con altri attori pronti a dare un altro morso dalla stessa mela. È lui Iron Man, punto.