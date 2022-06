Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con Variety, Chris Evans ha parlato della possibilità di tornare a interpretare la Torcia Umana dopo aver già definito “molto difficile” un ritorno nei panni di Captain America. LEGGI – Chris Evans sulla possibilità di un ritorno nei panni di Captain America: “Dovrebbe essere perfetto!” L’attore ha accolto l’idea favorevolmente: Oddio, non sarebbe fantastico? Sarebbe bellissimo, ma nessuno mi ha proposto nulla. Insomma, non ho più lo stesso aspetto, parliamo di 15-20 anni fa. Oddio, sono vecchio. Amo quel personaggio, anche se credo che abbiano già qualcosa in mente con i Fantastici Quattro, no? Ha poi aggiunto: Guardate, lo adorerei. E sarebbe più facile che tornare a interpretare Cap, non so se mi spiego. Cap è così prezioso, e non voglio scuotere quella splendida esperienza. Johnny Storm, però, non ha avuto giustizia… era prima che la Marvel trovasse la sua formula. Amo quel ruolo, perciò chi può dirlo? Che ne dite? Vi piacerebbe assistere al ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America o di Johnny Storm?

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.

