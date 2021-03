A metà gennaio Deadline pubblicava una vera e propria bomba:era in fase di trattative per tornare a vestire i panni del leggendario, l’icona dellache ha interpretato per quasi dieci anni.

Al tempo era emerso che:

Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers AKA Captain America in almeno un’altra produzione della Marvel lasciando la porta socchiusa a un’eventuale seconda incursione. Le fonti di Deadline specificano che molto difficilmente si tratterà di una nuova pellicola standalone dedicata al Primo Vendicatore, quanto qualcosa di paragonabile alla partecipazione di Robert Downey Jr post Iron Man 3 a pellicole come Captain America: Civil War o Spider-Man: Homecoming.

A margine degli impegni stampa per The Falcon and the Winter Soldier, su Entertainment Weekly il deus ex-machina dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha potuto commentare questa indiscrezione riportata qualche settimane fa da una delle testate più attendibili – e integrate nel sistema – di Hollywood.

Rispondo raramente di no a qualcosa perché le cose riescono sempre a sorprendermi con il loro stesso svolgimento, ma quel rumour mi pare sia stato smentito dal diretto interessato.

Quello fatto da Kevin Feige è un riferimento alla maniera in cui Chris Evans ha liquidato la notizia sul suo ritorno nei panni di Captain America: con una risata via Twitter (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’erede dello scudo di Captain America, Anthony Mackie, aggiunge:

Non ne ho idea. Ero a pesca quando è scappata fuori la cosa. Quando sono rientrato per prendere un po’ di gamberetti il tizio del molo mi fa “Hey, hai visto questa roba qua?”. Prendo le mie esce per pescare dalla stessa persona da tipo 20 anni e ora, all’improvviso, è un fan! Non aveva idea di chi fossi. Ora è un fan. Sai, la Marvel fa tutto all’insegna della massima segretezza ed è ridicolo pensare a quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Non ho davvero dea. Il tizio al molo che mi vende i gamberetti sa più cose di me di quello che accade alla Marvel.

Parole, quelle di Mackie, cui fanno eco anche quelle di Sebastian Stan:

Tutto è possibile, no? Ho visto che aveva twittato qualcosa in merito, ma non so nulla […] Non ho davvero alcuna conoscenza dei fatti.

Vi ricordiamo che a partire da questa settimana, in occasione del debutto su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, torneranno le nostre live di commento alla puntata del venerdì. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 20 marzo alle 12, naturalmente su Twitch.