Fra un paio di settimane, giorno più, giorno meno, ritroveremo Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder, il nuovo film scritto e diretto da Taika Waititi per i Marvel Studios.

L’attore, che si appresta a divenire l’unico Avenger ad avere all’attivo ben quattro pellicole solitarie dedicate, veste i panni del supereroe della Marvel fin dal 2011, anno di uscita del primo Thor diretto da Kenneth Branagh grazie al quale tanto Chris Hemsworth quanto l’interprete di Loki, Tom Hiddleston, hanno cominciato la loro scalata al rango di amatissime star.

Ogni volta che l’attore australiano deve interpretare l’iconica divinità deve sottoporsi a dei pesanti allenamenti per mettere su la massa necessaria a “riempire” i panni che deve indossare – o non indossare visto che Thor 4 prevede della “nudità parziale” come abbiamo già visto dal trailer.

Stando a una chiacchierata fatta da Chris Hemwsworth con la Disney, quelli per Thor: Love and Thunder sono stati gli allenamenti più brutali di sempre fra quelli che ha sostenuto da quando ha a che fare con il Marvel Cinematic Universe.

Questa volta è stata particolarmente dura perché l’obbiettivo che stavamo puntando era alquanto al di sopra di quello dove mi ero attestato in precedenza. Probabilmente non sono mai stato più grosso e in forma di così. Abbiamo avuto a disposizione 12 mesi in cui sono stato a casa ad allenarmi e a manipolare un po’ tutto il corpo. Abbiamo provato con più nuoto, poi con più arti marziali e un adeguato quantitativo di calorie. È stata un’esplorazione divertente. Sono diventato davvero grosso e ho dovuto mantenere quella massa per quattro mesi, una roba non proprio semplice. Mi piace davvero allenarmi. È diventato un vero e proprio hobby che mi consente di vivere una vita piena e di giocare coi miei figli, anche facendo surf e un sacco di attività diverse. È stato un lavoro ingrato che si è poi trasformato in una dipendenza. Amo allenarmi. Ma non amo necessariamente gli allenamenti per assumere la stazza di Thor perché sono allenamenti brutali per il mio corpo anche per via del quantitativo di cibo che devo assumere

Mesi fa, terminate le riprese di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha spiegato che per prepararsi alle riprese di Tyler Rake 2 ha dovuto sottoporsi a un tipo di allenamento diametralmente opposto o quasi a quello della pellicola dei Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

