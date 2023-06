Giusto qualche giorno fa abbiamo riportato le parole di Chris Hemsworth sul quarto Thor, una sorta di “mea culpa” dopo che anche gli amici di suo figlio, dei bambini di neanche 10 anni, avevano avuto da ridire circa l’umorismo eccessivo – e sciocco a loro dire – del cinecomic di Taika Waititi. Un’intervista durante la quale aveva anche discusso di quello che, per lui, è il più grande problema che, attualmente, hanno i film dei Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

LEGGI – Chris Hemsworth non crede che registi come Quentin Tarantino o Martin Scorsese vorrebbero mai lavorare con lui

In un altro incontro con la stampa, Chris Hemsworth ha spiegato cosa vorrebbe da un quinto Thor specificando anche di non voler avere a che fare con questo personaggio per troppo tempo tanto da “esaperare e stancare” il pubblico.

Devo esprimermi con attenzione perché non ho idea di cosa accadrà nella prossima fase. Ci sono sempre discussioni. Prima che qualcosa diventi ufficiale, le persone propongono idee. Ma ufficialmente non so nulla. Non voglio continuare a farlo fino a quando le persone saranno così esauste da rotolare gli occhi quando mi vedono comparire sullo schermo nei panni di Thor. Se il pubblico lo desidererà e ci sarà qualcosa che riterremo entusiasmante e divertente da raccontare, allora fantastico. Mi è piaciuto poter reinventare quel personaggio alcune volte. Non ho ancora la risposta, ma mi piacerebbe provare a capire come possiamo farlo ancora una volta mantenendolo un po’ imprevedibile.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Entertainment Weekly

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate