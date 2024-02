L’Academy ha annunciato una nuova infornata di presentatori per l’edizione 2024 della Notte degli Oscar, che si terrà tra la sera del 10 marzo.

Ecco i nomi rivelati oggi:

Bad Bunny,

Chris Hemsworth,

Dwayne Johnson,

Michael Keaton,

Regina King,

Jennifer Lawrence,

Kate McKinnon,

Rita Moreno,

John Mulaney,

Catherine O’Hara,

Octavia Spencer,

Ramy Youssef

Che si aggiungono ai già anunciati:

Mahershala Ali,

Nicolas Cage,

Jamie Lee Curtis,

Brendan Fraser,

Jessica Lange,

Matthew McConaughey,

Lupita Nyong’o,

Al Pacino,

Michelle Pfeiffer,

Ke Huy Quan,

Sam Rockwell,

Michelle Yeoh

Zendaya

Jimmy Kimmel condurrà la cerimonia, che vedrà Raj Kapoor come showrunner e come produttori esecutivi Molly McNearney e Katy Mullan.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia degli Oscar in diretta sul nostro canale Twitch, su YouTube e qui sul sito a partire dalle 23.30 di domenica sera 10 marzo, per tutta la notte. A trasmetterla in Italia sarà Rai 1.

Nell’attesa, stiamo analizzando tutti i candidati all’Oscar come miglior film e migliori attori attraverso la nostra serie Podcast “Film da Oscar” che potete recuperare qui.

Potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui, mentre trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

