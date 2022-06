Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Comicbook ha intervistato Chris Hemsworth per la promozione di Thor: Love and Thunder e gli ha posto una domanda sui suoi ex colleghi. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Con Tony Stark deceduto e Steve Rogers “disperso”, qual è il personaggio di cui il Dio del Tuono sente di più la mancanza? Non mi pare che Tony sia mai stato gentile nei confronti di Thor, era sempre il bersaglio delle sue battute, mentre Cap è sempre stato un po’ più socievole. E poi lontano dalla scena Chris Evans è così affabile. Taika Waititi è intervenuto a gamba tesa dicendo la sua in proposito: No, non è mai stato gentile con Thor. In Infinity War non ti facevi vedere da un po’, poi arrivi in Wakanda e nessuno ti saluta. Ma sono seri? L’ho trovato così bizzarro… sì, erano nel bel mezzo di una battaglia, lo capisco, ma nessuno si è scomodato. “Nessuno mi ha salutato” ha ripetuto Hemsworth. “Neanche un solo: ‘Che fine hai fatto? Hai i capelli diversi, bel taglio!’, niente“. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Siete d’accordo con le parole di Chris Hemsworth? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

