Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Chris Hemsworth sta per diventare l’unico attore del Marvel Cinematic Universe ad avere ben quattro pellicole “solitarie” dedicate al suo personaggio, Thor. E, anche se non sappiamo con certezza quale destino attenda il Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi dal 6 luglio solo al cinema, Kevin Feige ha già detto che ci sono “altre storie da raccontare” sul supereroe di Chris Hemsworth. Per quanto indissolubile possa ormai essere il legame fra Chris Hemsworth e Thor, la star australiana pensava che dopo la prima pellicola diretta da Kenneth Branagh sarebbe stato licenziato dai Marvel Studios. L’attore spiega: Thor: Love and Thunder ha avuto un forte effetto nostalgia su di me, come con l’ultimo film di Avengers. Dieci, undici anni che lavoro con questo personaggio. La prima volta che l’ho interpretato ero di fronte a Natalie Portman ed è stato uno dei miei primi lavori. Continuavo a pensare che sarei stato licenziato, che non avrebbe funzionato nulla e che i fan non avrebbero accettato la mia versione del personaggio. E se lei avrebbe pensato che fossi bravo e meritevole di essere lì. D’altronde, sul set del primo Thor, l’esordiente Chris Hemsworth si era ritrovato davanti il premio Oscar Natalie Portman. E sulla reunion aggiunge: Incontrarsi di nuovo dieci anni dopo, con le nostre vite drasticamente cambiate, così come quelle dei nostri rispettivi personaggi. Thor si trova in una situazione diversa da quella della prima pellicola e ora ritroviamo Jane Foster che ha tutta questa serie di superpoteri ed è lei stessa una supereroina. Si creano delle divertenti dinamiche nel film. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! Fonte: Today Show Australia su YouTube

