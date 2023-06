Alla vigilia del lancio del suo nuovo film d’azione su Netflix, Tyler Rake 2, e del suo 40esimo compleanno (11 agosto), Chris Hemsworth chiarisce le sue dichiarazioni circa l’esigenza di prendersi una pausa dalla recitazione. A novembre dell’anno scorso, in una puntata della sua docuserie Limitless (e in un’intervista con Vanity Fair), l’attore aveva rivelato di aver scoperto di avere una predisposizione genetica per il morbo di Alzheimer, e che per questo era pronto a staccare per un po’ da Hollywood:

Questa rivelazione mi ha fatto scattare qualcosa, il desiderio di prendermi un po’ di tempo. Da quando abbiamo finito la serie, ho completato le cose che dovevo fare contrattualmente. Ora, questa settimana finirò il press tour, andrò a casa e mi farò una bella vacanza semplificando le cose. Starò con i miei figli e mia moglie.

Tuttavia ora, parlando con ET, Hemsworth ha contestualizzato meglio i motivi di questa sua decisione, ridimensionandola:

La cosa è stata un po’ ingigantita. Il motivo per cui voglio prendermi una pausa è che lavoro ininterrottamente da 10 anni, ho tre figli e voglio passare più tempo con loro. Girando quella docuserie, episodio dopo episodio mi sono reso conto come la vita corra via, e di quanto in realtà io desideri stare fermo per periodi più lunghi, e più spesso. L’informazione sulla mia predisposizione… mi ha permesso di fare tutta una serie di cambiamenti: come mi nutro, come mi alleno, come gestisco la mia salute mentale. È quello il punto della serie. La cosa importante, per me, è rendere questi strumenti e queste conoscenze accessibili al pubblico. Informazioni su come vivere meglio, una vita più sana e più lunga. […] Salto da progetto a progetto da molto tempo, con l’unico scopo di evitare di rimanere senza lavoro, o con il timore che sia l’ultimo lavoro che faccio. Ma ora voglio fare delle scelte più accorte, voglio immergermi maggiormente e farmi coinvolgere di più. Voglio avere un valore maggiore e lavorare con grandi persone.

In futuro potrebbe lavorare con Idris Elba, che fa parte del cast di Tyler Rake 2:

Idris e io siamo buoni amici, e abbiamo parlato della possibilità di lavorare insieme. Riesce a tirare fuori qualcosa di molto diverso dal solito dai suoi personaggi, qualcosa che penso che il pubblico amerà.

Vi ricordiamo che Chris Hemsworth sarà nel cast di Furiosa, tra le altre cose.

