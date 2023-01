Chris Hemsworth ha scambiato Logan Lerman per uno stuntman quando entrambi si trovavano a Praga

Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Logan Lerman ha raccontato i dettagli di un suo bizzarro incontro con Chris Hemsworth mentre entrambi si trovavano a Praga. Il primo era impegnato con le riprese della seconda stagione di Hunters, il secondo con quelle di Tyler Rake 2: quando si sono incrociati in palestra, Hemsworth non ha riconosciuto il collega, pensando fosse uno stuntman del suo film. Ecco tutta la storia:

Stavamo girando a Praga e c’era un’altra produzione, è così divertente. Chris Hemsworth era lì e stava girando Tyler Rake 2. Quella a cui partecipo è una serie d’azione, quindi devi continuare ad allenarti e a fare cose del genere, perciò andavo sempre in palestra e rimanevo da solo con Chris Hemsworth. E non c’è niente di più castrante che allenarsi accanto a Chris Hemsworth. Badate, lui non ha idea di chi io sia.

Quando ci siamo ritrovati lì, abbiamo iniziato a parlare e per qualche motivo ha pensato che fossi uno stuntman del suo film. Non l’ho mai smentito, quindi ho solo, come dire, fatto finta di essere semplicemente la controfigura del suo film. Gli ho detto cose come: “Sì, ieri le riprese sul set della prigione sono state pazzesche” o anche “sì, certo. So assolutamente cosa vuoi dire“.