Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

La settimana scorsa si è tenuta la global premiere di Thor: Love and Thunder, il nuovo film dei Marvel Studios con Chris Hemsworth. Il blockbuster, lo ricordiamo, sarà dal prossimo 6 luglio nei cinema dello stivale. LEGGI – Thor: Love and Thunder, Elsa Pataky ironizza sul sedere di suo marito Nella pellicola, oltre al debutto della Potente Thor di Natalie Portman e del villain Gorr di Christian Bale, avremo modo di assistere a un’altra prima volta nel Marvel Cinematic Universe, quella del… sedere di Chris Hemwsworth. Argomento questo che, oltre a tenere banco dopo l’arrivo del trailer, ha fatto parlare anche a margine della premiere globale di Thor: Love and Thunder durante la quale è stato lo stesso Chris Hemwsworth a parlarne. La star si è così espressa in merito alla scena: Ci sono voluti dieci anni per realizzare quella scena, una specie di mio sogno. La prima volta che ho interpretato Thor mi sono tolto la t-shirt e ho pensato “Sai cosa potrebbe addolcirla ulteriormente? Fra una decina d’anni si toglierà tutto!” Poi quando sul red carpet Variety domanda a Taika Waititi di chi sia stata l’idea della scena, il regista spiega invece: Mi sembra che sia una cosa di cui abbiamo parlato tutti. “Dobbiamo far vedere questo corpo!”. Pensavo che dato che Chris aveva lavorato così duramente bisognasse farlo vedere. Non era giusto coprirlo con costumi e mantelli! L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Thor: Love and Thunder, il direttore della fotografia sulle scene col sedere di Chris Hemsworth Fonte: Variety

