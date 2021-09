LEGGI ANCHE – Tyler Rake, la recensione

Perpassare dalla lavorazione di Thor : Love and Thunder a quella di, il sequel del popolare action movie prodotto dai fratelli Russo per Netflix, significa anche variare la routine di allenamenti di preparazione alla parte.

La star australiana, nelle ore scorse, ha difatti condiviso un filmato sul proprio profilo Instagram, che ci permette di vedere un montaggio del training a cui si deve sottoporre per tornare nei panni del protagonista nel sequel della pellicola nota come Extraction fuori dall’Italia. Nella didascalia che accompagna il post, Chris Hemsworth spiega infatti che rispetto a quanto fatto in precedenza, ovvero un allenamento a base di sollevamento pesi per mettere sù massa, per Tyler Rake deve concentrarsi maggiormente su agilità, forza e velocità.

Come rivelato dal regista a gennaio 2021, le riprese del lungometraggio dovrebbero partire in autunno e il video condiviso dalla star dell’Universo Cinematografico della Marvel sembra una conferma in tal senso.

Inizialmente noto come Dhaka e poi diventato Extraction, almeno negli Stati Uniti, il film è stato scritto da Joe Russo e ha visto il debutto alla regia di Sam Hargrave, coordinatore degli stunt di film come Atomica Bionda, Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok.

La pellicola segue la storia di un coraggioso mercenario che intraprende la più pericolosa missione della sua carriera per liberare il figlio rapito di un boss criminale a Dhaka, città del Bangladesh.

Nel cast, oltre a Chris Hemsworth e a David Harbour, troviamo Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, Chris Jai Alex, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rayna Campbell e Rudhraksh Jaiswal.

Questa la sinossi ufficiale:

Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero, affronta la missione più pericolosa della sua vita quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale.

