Chris Hemsworth è attualmente impegnato nella promozione stampa di Tyler Rake 2, il film d’azione diretto da Sam Hargrave, in arrivo il 16 giugno su Netflix (GUARDA IL TRAILER). A scriverlo Joe Russo, che lo ha anche prodotto assieme a suo fratello Anthony Russo.

La star australiana, prima di cominciare la lavorazione del film, aveva già spiegato come gli allenamenti per Tyler Rake 2 fossero profondamente differenti da quelli ai quali si era sottoposto per Thor: Love and Thunder. Chris Hemsworth aveva specificato in un post su Instagram che rispetto a quanto fatto in precedenza, ovvero un allenamento a base di sollevamento pesi per mettere sù la massa necessaria a vestire i panni del Dio del Tuono, per Tyler Rake deve concentrarsi maggiormente su agilità, forza e velocità (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E restando in argomento “differenze”, Chris Hemsworth svela che in un’ipotetica e ancora non confermata quinta volta nei panni di Thor nel Marvel Cinematic Universe, amerebbe adottare un approccio più “concreto” verso gli stunt.

È la cosa più tosta che abbiamo mai fatto. E non sto esagerando. Alla fine di ogni scena succhiavo letteralmente l’aria come mai in precedenza e tutti cadevano stremati in ginocchio. Ma è così gratificante. Amerei prendere questo stile e integrarlo in un film Marvel se mai dovessi farne un altro.

A seguire potete leggere la sinossi di Tyler Rake 2:

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il film è ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

