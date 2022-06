Fra meno di un mese, Chris Hemsworth sarà nuovamente nei cinema di tutto il mondo nei panni del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder, la nuova pellicola di Taika Waititi.

A luglio, la star australiana diventerà l’unica, fra quelle attive nel Marvel Cinematic Universe, ad avere all’attivo ben quattro film solitari dedicati al supereroe che interpreta. Ieri, in un’intervista pubblicata da Fandango come corollario dell’apertura delle prevendite dei biglietti di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha potuto esprimere tutto il suo apprezzamento per la cosa.

Sì, nessuno ne ha fatti 4. È una cosa davvero tosta. Ho amato interpretare questo personaggio e, ogni volta che l’ho fatto, ho avuto l’opportunità di fare qualcosa di differente, specie quando è arrivato Taika. Ogni volta c’è una nuova avventura creativa da intraprendere e un posto differente da esplorare. È un viaggio divertente fatto di momenti spassosi. Questo film è pieno di opportunità illimitate per creare di nuovo o ricostruire Thor perché nell’ultimo film l’avevamo lasciato in questo spazio particolare. Questo lungometraggio è un viaggio alla scoperta di noi stessi per tutti noi.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

LEGGI – Thor 4, per Taika Waititi il film “risolleverà la carriera” di Christian Bale dopo L’impero del sole

Fonte: Fandango su YouTube