In occasione di una recente intervista con il Times a proposito di Mission: Impossible 7, il cast e il regista del film hanno parlato delle voci di corridoio riguardanti Tom Cruise.

Fu Christopher McQuarrie in persona a chiedere all’attore quale fosse la voce più bizzarra mai circolata sul suo conto, durante il loro primo incontro. Cruise rise e rispose che il mito più grande era che le persone sul set “non avevano il permesso di guardarmi negli occhi“.

Il cast ha spiegato che non potrebbe trattarsi di qualcosa più lontano dalla verità. Hayley Atwell ha ad esempio racontato di quando una volta a Londra Cruise (che indossava una mascherina per il Covid-19) si mise a parlare di cani con una signora (che non aveva idea di chi fosse) intrattenendo una piacevole conversazione.

“Sono riuscito a farmi strada in mezzo a tutte le voci bizzarre sul suo conto” ha spiegato Simon Pegg. “Da un lato c’è Tom Cruise, questa stella del cinema misteriosa di cui tutti vogliono sapere. Dall’altro c’è solo un uomo, e a me piace fare cose normali con lui“.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sarà al cinema il 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

