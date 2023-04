In una recente intervista con Fandango, Chris Pratt ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3 e del suo addio a Peter Quill dopo averlo interpretato in numerosi film dell’Universo Marvel.

L’attore ha parlato nello specifico della possibilità che il suo sia un addio definitivo a Star-Lord. “Oh, non lo so, ma di certo è l’ultima volta che lo interpreto per James Gunn, perché con questo film chiuderà la sua trilogia dei Guardiani” ha commentato l’attore. “Ma ascoltate, lo adoro e adoro lavorare con lui, perciò sono aperto a tutto“.

Ecco l’intervista integrale:

Guardiani della Galassia Vol. 3 con Chris Pratt sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

