In attesa di rivederenei panni di Star-Lord nel terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia (e anche in Thor: Love and Thunder), l’attore ha deciso di realizzare e pubblicare un video sul suo profilo Instagram in cui consiglia ai suoi follower alcuni libri che lo hanno aiutato nel rimettersi in forma.

Tra i libri citati c’è anche quello di Simon Waterson, personal trainer che ha allenato Pratt ma anche altre star come Daniel Craig, Tom Hiddleston e John Boyega.

Potete vedere il video qua sotto:

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, ricordiamo, sono al momento in corso.

FONTE: Chris Pratt/Instagram