Gli impegni stampa dei protagonisti di, la pellicola della Universal disponibile solo al cinema a partire dal 2 giugno, sono già cominciati e in una chiacchierata fatta con Comic Book ha potuto fare un interessante parallelo fra il futuro della saga e quello del Marvel Cinematic Universe.

Visto che, secondo la testata citata, è abbastanza impensabile pensare a un futuro cinematografico senza Jurassic World, Chris Pratt ha potuto riflettere proprio su tutte le sfumature di questa domanda evitando, naturalmente, di fornire una risposta diretta ma effettuando un parallelo con il poc’anzi citato Marvel Cinematic Universe.

Ritengo che abbia senso lasciare aperta quella porta. Se ci pensi, non ci sono tante soluzioni possibili per questo genere di cose. Credo che Avengers: Infinity War ed Endgame possano offrirci uno scenario analogo perché ti sei ritrovato ad avere la conversione di più di 10 anni di film. Tutti questi personaggi che hanno avuto le loro storie, magari le loro Trilogie e poi, alla fine, c’è stata questa convergenza. E hai realizzato che era una cosa enorme, folle. Hai assistito alla collisione di questi mondi. Qua accade un po’ la medesima cosa. C’è la trilogia di Jurassic Park. E quella di Jurassic World e questa epica conclusione. Ora, dopo Avengers: Endgame hanno continuato a fare i film della Marvel, ma c’è comunque l’impressione di una fase che si è chiusa. Ed è cominciata una fase nuova in cui i Marvel Studios continuano a fare grandi cose. Qua ho come la stessa impressione, ha senso che la saga di Jurassic prosegua per raccontare altre grandi storie, ma penso che Iron Man sia andato. E credo che io sarei Hulk.